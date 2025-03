Recent, au fost descoperite alimentele care au aproape zero calorii și pot fi consumate în orice moment al zilei pentru că sunt sățioase, nu aduc kilograme în pus și sunt ideale pentru o dietă echilibrată, notează publicația healthline.com.

Nutriționiștii care au dezvoltat conceptul de alimente fără calorii spun că fructele, cum ar fi merele, clementinele, papaya, căpșunile și roșiile sunt aur curat pentru cei care se flă la dietă, dar vor să mănânce și ceva bun.

Potrivit lor, o cană de 149 de grame de roșii cherry are în compoziția sa doar 27 de calorii. În acest produs este și o sursă excelentă de licopen, un compus cu efect protector asupra inimii. 75 de grame de clementine au doar 35 de calorii.

Mai mult, experții spun că un fruct mic de papya (157 grame) are numai 68 de calorii. O cană de 166 grame de căpșune feliate conține doar 53 de calorii. Mai mult, acest fruct delicios oferă antioxidanți benefici pentru sănătatea creierului.

De asemenea, legumele cu frunze verzi hipocalorice au zero calorii. Spanacul, varza kale și mangold sunt doar câteva dintre cele recomandate de nutriționiști celor care nu doresc să se îngrașe. Experții îi sfătuiesc pe oameni să mănânce și legume rădăcinoase, cum ar fi ridichi, sfeclă roșie, ceapă și nap.

Legumele crucifere hipocalorice sunt alimente care au aproape zero calorii. Ele sunt recomandate într-o dietă echilibrată și sănătoasă pentru că nu îngrașă. Broccoli, varza de Bruxelles, varza albă și conopida sunt cele mai versatile produse.

Totodată, printre alimentele bogate în apă și sărace în calorii se află și pepenele roșu. O cană (154 g) conține doar 46 de calorii și este extrem de hidratantă. O cană de apio (țelină verde), de circa 120 de grame, conține numai 17 calorii și este o gustare sățioasă.

O jumătate de cană de castraveți, aproximativ 52 de grame, are doar 8 calorii și poate fi folosită în salate sau pentru a aromatiza apa. Salata iceberg are numai 8 calorii per cană (57 g) și are vitamine esențiale, cum ar fi K și A.