Apă minerală carbogazoasă/suc și pizza – Pizza este bogată în grăsimi saturate, iar apa carbogazoasă/sucul poate conține zahăr și/sau aciditate. Împreună, aceste alimente pot suprasolicita sistemul digestiv și pot duce la disconfort.
Pâine albă și gem – Această combinație este bogată în carbohidrați simpli și săracă în proteine și grăsimi, ceea ce nu ajută la menținerea sațietății pe termen lung. Înlocuiește gemul cu unt de arahide și pâinea albă cu pâine integrală, pentru un snack mai sănătos.
Salată și dressinguri fără grăsimi – Dressingurile fără grăsimi nu permit organismului să absoarbă nutrienți esențiali, cum ar fi betacarotenul și acizii grași omega-3. Folosește o cantitate mică de grăsimi sănătoase, precum ulei de măsline sau avocado.
Alimente bogate în fier și cafea – Cafeaua poate reduce absorbția fierului din alimente, ceea ce poate duce la oboseală și stări de rău. Așteaptă cel puțin două ore după o masă bogată în fier, înainte de a consuma cafea.
Citrice și lapte – Citricele sunt acide și pot perturba echilibrul enzimatic al stomacului. Înlocuiește combinația de lapte și suc de portocale cu fructele citrice consumate separat.
Cereale de mic dejun și suc de portocale – Cerealele procesate și sucurile bogate în zahăr pot duce la fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge, ceea ce poate cauza o cădere a energiei, ulterior. Opteaza pentru cereale bogate în fibre și proteine.
Vin și desert – Alcoolul încetinește procesul digestiv, iar combinația cu desertul poate cauza disconfort. Este mai bine să închei masa cu ceai din plante sau fructe proaspete.
Bacon și ouă – Această combinație este bogată în proteine și grăsimi saturate, ceea ce poate suprasolicita procesul digestiv și crește riscul de boli de inimă.
Paste cu sos de roșii și brânză – Sosul de roșii este acid, iar pastele sunt carbohidrați care se descompun rapid în glucoză, ceea ce poate duce la fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge. Adaugă proteine și legume, pentru a echilibra acest fel de mâncare.
Nuci/alune prăjite și bere – Nucile/alunele prăjite sunt bogate în sare, iar berea are efecte diuretice, ceea ce poate duce la deshidratare. Asigură-te că bei apă între mese sau după masa, pentru a preveni deshidratarea.
Alte combinații alimentare care pot deranja stomacul