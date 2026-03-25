Potrivit companiei, alimentarea cu apă tratată clorinată va fi oprită începând cu data de 31 martie 2026, ora 00:30, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore. Vor fi afectate localitățile Câmpina, Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi, Florești și Moreni, precum și persoanele juridice care au contracte de furnizare a apei cu ESZ.

Alimentarea cu apă, oprită începând de mâine în județul Prahova și Dâmbovița

„Începând cu data de 31 martie 2026, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă tratată clorinată (potabilă) din cadrul Staţiei de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore. În perioada menţionată vor fi afectate următoarele localităţi: Câmpina, Şotrile, Telega, Brebu, Breaza, Băneşti, Băicoi, Floreşti şi Moreni, precum şi persoanele juridice cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a apei.”, se arată în comunicatul ESZ.

Reprezentanții societății precizează că lucrările vizează intervenții la vana montată pe conducta de alimentare cu apă brută Fir 1 și înlocuirea a două vane de pe conductele de plecare a apei tratate clorinate din rezervoarele stației. Componentele respective sunt în funcțiune de peste 30 de ani și nu au fost schimbate până în prezent, ceea ce impune intervenții urgente pentru asigurarea siguranței și continuității sistemului de alimentare.

ESZ recomandă operatorilor locali de apă să își asigure rezervele necesare prin rezervoarele proprii și să respecte normele în vigoare, iar consumatorilor casnici le este indicat să își pregătească din timp rezervele de apă pentru perioada întreruperii.

Compania Exploatare Sistem Zonal Prahova a fost vizată recent de critici din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a indicat-o drept una dintre entitățile responsabile pentru criza apei potabile ce a afectat anul trecut peste o sută de mii de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița.