Alfred Simonis susține că tot comportamentul senatoarei Șoșoacă a fost agresiv și l-a incitat tot timpul. El spune că, deși a amenințat-o pe Șoșoacă cu pixul, nu a fost un gest extrem, ci doar o glumă pentru detensionarea situației.

„Condamn comportamentul agresiv al oricărui parlamentar, deși și mie mi-a mai sărit țandăra, mai ales în certurile de pe holurile Parlamentului. Oricât de mult încerci să te stăpânești, când ești jignit și încolțit, se întâmplă să mai ai ieșiri. Cu vârsta, poate voi reuși să mă mai stăpânesc, deși mă consider un tip echilibrat.

Ieri, am avut un document asumat de 22 de colegi neafiliați din Parlament, conduși de Violeta Alexandru. Prin urmare, sunt obligat să dau cuvântul celui care are susținerea. Așa spune regulamentul. Dacă am 45 de parlamentari neafiliați și primesc o hârtie asumată de 22 de parlamentari, atunci lor le dau cuvântul. Când Violeta Alexandru a intervenit în plen, Șoșoacă a cerut și ea să vorbească, dar mai erau încă 7 neafiliați care voiau să vorbească. I-am spus ca îi dau cuvântul la motivare, lui Șoșoacă. În momentul în care am făcut această propunere, Diana Șoșoacă mi-a spus că ea vrea acum. I-am spus că nu voi încălca regulamentul. Totul pe care i-am vorbit Dianei a fost la sfârșitul ședinței. În niciun caz nu i-am spus „țărancă împuțită. Hotărâți-vă ce am spus, că deja e a patra versiune. Timp de 40 de minute am fost asaltat, înjurat, mi-au fost rupte documentele. Iar, la un moment dat, Diana Șoșoacă a început să dea cu mâna peste consola mea de votare. Acolo, i-am spus că, „ dacă mai bagi mâna aici, te împung cu pixul”.

Nu am tratat-o în niciun fel pe Șoșoacă. Deși nu sunt mulțumit de cum s-a desfășurat ședința, faptul că Diana m-a intimidat nu m-a făcut să-i dau cuvântul atunci când a vrut ea. Când o va face regulamentar, atunci îi voi da cuvântul. Nu am de ce să-mi cer scuze pentru ceva ce n-am făcut. Au fost mai mulți colegi pe care i-am întrerupt, pentru că au încălcat regulamentul. Dacă cineva crede că cine urlă mai tare, are dreptul să vorbească mai mult, atunci e greșit. Regulamentul a fost modificat substanțial în ultimele 3 luni. Cât am fost șef de grup parlamentar, cu Liviu Dragnea ca președinte al Camerei, am avut poziții publice agresive împotriva acțiunilor celor de la USR. Nu am acceptat modul în care se „tăvăleau” cei de la USR. Cam așa fac si cei de la AUR și Șoșoacă acum ”, a declarat Alfred Simonis în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.

Varianta Diana Șoșoacă

În schimb, Diana Șoșoacă are o versiune total diferită față de cea a lui Simonis. Senatoarea îl acuză pe social democrat că a făcut-o țărancă și că, fără să fie provocat, a amenințat-o că-i va băga pixul în mână.

Este o minciună, că nu m-a jignit. M-a făcut țărancă împuțită atunci când m-a văzut îmbrăcată cu ia. Ieri, Simonis a avut ordin să nu mă lase să vorbesc. Mi-a spus că, atâta timp cât va fi el președinte, nu voi lua cuvântul, și că el nu e Alina Gorghiu. Nu există niciun articol care spune că reprezinți pe cineva. Mereu au luat cuvântul un deputat și un senator neafiliați. Se trece pe repede înainte fiecare inițiativă legislativă. Ai cel mult 2 minute să vorbești, iar apoi ți se taie microfonul. Ce poți spune în 10 secunde. Nu așa se discută legile. Nu avem acces la comisii, ca să-mi spun punctele de vedere, iar într-un minut nu ai ce vorbi”, a declarat Diana Șoșoacă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.