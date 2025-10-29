Oficialul a subliniat, într-o intervenție televizată, că „niciun sistem de urgență din lume nu este pregătit să gestioneze simultan un număr mare de pacienți aflați în stare critică”, referindu-se la lecțiile dureroase învățate după tragedia din 2015.

Ce a declarat ministrul Sănătății?

„În momentul producerii unei catastrofe, indiferent de țară, se activează mecanismul european de sprijin și transfer de pacienți între state. România nu este o excepție, iar colaborarea noastră cu Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de doctorul Raed Arafat, este una solidă, atât profesional, cât și uman. Această abordare integrată ne permite să intervenim eficient atunci când sistemul este pus sub presiune”, a explicat ministrul.

Proiecte majore de infrastructură medicală, finalizate după ani de stagnare

Alexandru Rogobete a anunțat că, la zece ani de la tragedia Colectiv, România face pași concreți în domeniul tratamentului marilor arși. „În sfârșit, putem spune că Centrul de Arși Grav de la Timișoara este inaugurat. În primăvara anului viitor va fi finalizat și centrul de la Târgu Mureș, iar până la finalul lui 2026 va fi gata și primul centru de arși pentru copii, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București”, a declarat el.

Ministrul a menționat că aceste proiecte au fost blocate timp de șapte ani, până în 2022, când lucrările au fost reluate. „Am preluat aceste investiții în perioada în care eram secretar de stat și le-am urmărit pas cu pas. Nu pot spune de ce au stagnat atâta timp, dar pot spune că acum ele sunt realitate”, a adăugat Rogobete.

Un mandat plin de provocări

Oficialul a recunoscut că ultimele luni au fost extrem de solicitante, cu multiple incidente majore. „În mai puțin de patru luni, am avut explozia de la Bacău, cea de la Rahova, incidentele de la Constanța, Floreasca și Iași. Toate acestea arată cât de vulnerabil poate fi sistemul și cât de important este să fim pregătiți”, a subliniat ministrul Sănătății.

Zece ani de la cea mai mare tragedie postdecembristă

Pe 30 octombrie 2015, incendiul izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, a marcat profund societatea românească. Flăcările declanșate de artificii au mistuit clubul în câteva secunde, ucigând pe loc 27 de tineri și rănind alți 162. În săptămânile care au urmat, alte 37 de persoane au pierdut lupta cu viața în spitalele din țară și din străinătate.

Tragedia a declanșat o criză socială și politică fără precedent, dar și o serie de reforme în domeniul sănătății și siguranței publice – reforme care, după cum afirmă ministrul Rogobete, „abia acum încep să dea roade”.

„Colectiv ne-a arătat că nu putem aștepta până când tragedia lovește din nou. Trebuie să fim pregătiți, real, nu doar declarativ”, a concluzionat ministrul Alexandru Rogobete.