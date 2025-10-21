O supraviețuitoare a incendiului din 2015, care fusese reprezentată în instanță chiar de avocata decedată, a reacționat ferm și a cerut oprirea acestor teorii.

„Nu există nicio legătură între explozie și activitatea avocatei”

Avocata Vasilica, una dintre victimele deflagrației din blocul din Rahova, era o profesionistă cu experiență și reprezenta un singur client într-un dosar legat de tragedia Colectiv. După explozie, în mediul online au circulat numeroase teorii conspiraționiste potrivit cărora explozia ar fi fost provocată intenționat, din cauza implicării sale în acest caz.

Clienta ei, o tânără care a supraviețuit incendiului din clubul Colectiv, a dorit să clarifice situația și să aducă un mesaj de echilibru:

„Mai încetați cu toate teoriile conspirației făcute de niște oameni care nu știu despre ce vorbesc! Doamna avocat avea un singur client din dosarul Colectiv, deci toate aceste scenarii sunt absurde. Ce ar trebui să creadă acum avocații care au reprezentat 20 de persoane? Că nu mai pot dormi noaptea? Haideți să fim serioși.”

Femeia a adăugat că este dureros ca memoria unei persoane decedate să fie umbrită de astfel de speculații:

„Nu e momentul pentru astfel de discuții. Nu vorbim niciodată de rău pe cei care nu mai sunt printre noi. Dumnezeu știe cel mai bine când și cum ni se sfârșește firul vieții.”

Ancheta privind explozia, în desfășurare

Tragedia din Rahova a avut loc într-un bloc de locuințe din Sectorul 5. În urma deflagrației, trei persoane au murit, iar mai multe apartamente au fost grav avariate.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a exploziei. Primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaze, după ce mai mulți locatari au reclamat anterior un miros puternic de gaz și au chemat o firmă specializată pentru verificări.

În timpul cercetărilor, sigiliul contorului de gaz a fost găsit rupt, iar piesa a fost ridicată și dusă la laborator pentru expertiză. Între timp, autoritățile pregătesc demolarea controlată a celor patru etaje grav afectate, pentru a preveni riscurile suplimentare.

Explozia din Rahova a lăsat în urmă pierderi umane, distrugeri materiale și numeroase întrebări, însă anchetatorii afirmă că toate ipotezele vor fi verificate până la stabilirea cauzei exacte a deflagrației.