Avocata Vasilica Enache este una dintre cele trei persoane care și-au pierdut viața în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit jurnaliștilor, femeia reprezenta victime ale tragediei de la clubul Colectiv. De altfel, aceasta avea 25 de ani vechime în avocatură și ar fi lucrat la Baroul București.

De asemenea, femeia își desfășura activitatea de avocat în propria locuință, unde avea amenajat și biroul de avocatură, spun jurnaliștii.

Vasilica Enache locuia la etajul 5 al blocului distrus de explozie. Potrivit autorităților, deflagrația ar fi avut loc chiar în apartamentul acesteia.

În urma tragediei, mai mulți cunoscuți ai femeii au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. Apropiații avocatei sunt în stare de șoc și au doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.