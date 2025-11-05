„Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea lucrează acum la o nouă platformă electronică prin care voi cere feedback-ul real al celor care țin sănătatea pe umeri”, a declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că, prin această platformă, se vor adresa întrebări dedicate fiecărei categorii profesionale din sistemul sanitar, dar și pacienților, pentru a identifica problemele reale și a construi soluții adaptate.

„Această platformă digitală va fi una complexă, gândită astfel încât să ne aducă mai aproape de oameni și să construim împreună soluțiile potrivite”, a adăugat acesta.

Alexandru Rogobete a explicat că noua abordare vizează creșterea empatiei și a încrederii în sistemul medical:

„Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că ‘așa trebuie’. Vreau ca fiecare schimbare să țină cont de voi — de cei care lucrați zi și noapte în sănătate și de pacienții care beneficiază de el. Oamenii nu au nevoie doar de medicamente sau echipamente moderne. Au nevoie și de empatie, de o vorbă bună, de o strângere de mână sinceră.”

El a transmis mulțumiri celor care sprijină proiectul, dar și criticilor: „Orice critică constructivă face bine. În curând vom lansa acest nou proiect strategic pentru sănătatea din România. Aveți încredere că vocea voastră va fi ascultată. Și va conta!”.