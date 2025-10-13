”După cum ştiţi, Guvernul României este cel care aprobă, prin hotărâre, data alegerilor. Alegerile se pot desfăşura oricând, se pot desfăşura inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii pe care atât eu cât şi colegii noştri le-am expus foarte clar. Trebuie să existe un protocol clar de organizare acestor alegeri în care fiecare dintre partidele componentele acestei coaliţii fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei”, a spus Alexandru Rafila, după şedinţa PSD.

Social-democratul a subliniat că ”nu poţi să fii în coaliţie la Guvern şi să faci o altă coaliţie, de exemplu, la alegerile pentru Primăria Capitalei”.

Potrivit lui Alexandru Rafila, aceste aspect trebuie clarificate de la început lucrurile, pentru că altfel, cădem într-o chestiune care nu are raţiune din punct de vedere politic.

”Nu poţi să soliciţi sprijinul şi contribuţia importantă a Partidului Social-Democrat în cadrul Guvernului şi, pe de altă parte, să existe posibilităţi care să infirme coaliţia aflată la guvernare, printr-o altă decizie la nivelul alegerilor de la nivelul municipiului”, a mai arătat Rafila, adăugând că speră ca acest subiect să fie tranşat în coaliţie.

Întrebat despre o posibilă candidatură a lui Sebastian Burduja din partea PNL, Alexandru Rafila a menționat că nu are niciun fel de element care să-i spună că acesta doreşte să candideze.

”În mod evident, o astfel de decizie trebuie să desemneze un candidat şi trebuie să existe un consens. Nu are importanţă dacă candidatul este de la PSD”, a mai spus Rafila.