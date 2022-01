„Trendul este ascendent , ieri am avut numărul maxim de cazuri dupa 4 zile libere, in care testarea a fost mai limitata. Aceste valori de 30.000 probabil vor fi inregistrate până sambata, după care va fi o scădere la 15-18.000, iar săptămâna viitoare creșteri spectaculoase. Iar cifrele cu 4 in fata nu sunt excluse. Cand o sa am informatii de diminuare a vitezei de crestere, am avut 8-9 zile de crestere, o sa va aduc la cunostinta, când voi avea informații suplimentare.”, a anunțat Alexandru Rafila, la începutul ședinței de guvern de joi.

„Capacitatea de testare a crescut, inca nu a crescut testarea la cabinetele medicilor de familie. medicii de familie au testat doar 7% din probele recoltate, adica au facut 7-8.000, au testat destul de puțin, sper să se schimbe in perioada urmatoare.

Această evoluție ne așteptăm sa mai dureze cel putin 2 saptămâni, iar un trend descendent va schimba datele problemei, si ca perceptie publica si ca situație a sistemului medical”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila a mai anunțat că este foarte probabil ca elevii din județul Cluj să treacă în regim online de săptămâna viitoare.

„Clujul are cea mai are rata de spitalizare - 65% si, daca se ajunge la 75%, atunci vom lua prima decizie de suspendare a activitatii din invatamant in primul judet din tara”, a mai avertizat Alexandru Rafila.