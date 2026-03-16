Alexandra Păcuraru: ”Rămânem alături de Călin Georgescu până la capăt, până când adevărul va ieși la lumină” -VIDEO

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a transmis un nou mesaj de forță pentru români, pe care îi îndeamnă să se unească în rugăciune marți, la ora 11:00, în fața catedralei din Constanța, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

„Turul doi înainte cu Georgescu președinte și George Simion, primul ministru al României. Acesta a devenit noul nostru salut. Așa cum am promis, rămânem alături de Călin Georgescu până la capăt, până când adevărul va ieși la lumină, până când se va face, într-adevăr, dreptate. Minciuna nu mai are putere și nici cei ce s-au bucurat că românii sunt dezbinați nu mai au putere.

De la o săptămână la alta, tot mai mulți români se solidarizează cu Călin Georgescu, motiv pentru care vă aștept și mâine la ora 11:00, în fața Sfintei Catedrale din Constanța, să ne unim în rugăciune, să ne rugăm pentru dreptate, pentru alegeri libere și pentru pace. Avem nevoie de pace mai mult ca oricând.

Turul doi înainte cu Georgescu președinte și George Simion, primul ministru, pentru că AUR este singurul partid politic din România ce nu va negocia niciodată interesul național. Vă aștept mâine la ora 11:00”, a declarat Alexandra Păcuraru.

”România va redeveni suverană curând, cu Călin Georgescu și George Simion la conducerea țării”

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea a subliniat că ”România va redeveni suverană curând, foarte curând, cu Călin Georgescu și George Simion la conducerea țării.”

”Va fi jale, pentru că România este condusă de impostori, dar noi patriotii rămânem loiali țării noastre și avem credința tare în bunul Dumnezeu, că nu ne lasă. Știm că România va redeveni suverană curând, foarte curând, cu Călin Georgescu și George Simion la conducerea țării.

Știm că minciuna statului paralel nu mai are putere și adevărul va birui. Așa cum am promis de la bun început, rămân alături de Călin Georgescu până la capăt, până când adevărul va ieși în lumină și se va relua turul 2 și vom putea noi, românii, să ne alegem parlamentari cu iubire și devotament față de propria țară.

Interesul național nu se poate negocia! Asta nu înțeleg actuali conducători ilegitimi ai României, dar și ei știu că au zilele numărate și că vor regăsi toți în lada de gunoi a istoriei.

Turul 2 înainte, cu Georgescu președinte și George Simion prim-ministru. Acesta a devenit salutul constănțenilor mei, alături de care mă rog pentru dreptate, libertate și alegeri adevărate, nu simulate, nu furate și nu anulate. Mâine la ora 11, așa cum v-am obișnuit, ne vom strânge din nou în Constanța, în fața Sfintei Catedrale și vom fi în număr și mai mare. Vă aștept acolo cu drag pe toți. Cu Dumnezeu înainte”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea PLUS.