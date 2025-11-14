Alexandra Păcuraru a revenit la Televiziunea Poporului. Realizatoarea tv a intervenit în exclusivitate pentru a-și arăta susținerea față de Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Alexandra a explicat și motivul retragerii din presă și a demascat jocul murdar făcut Gigi Becali și fugarul Ghiță pentru a confisca valul suveranist.

Într-o declarație exclusivă, Alexandra Păcuraru a afirmat că se simte în linie cu Anca Alexandrescu în lupta pentru București, văzând în candidatura ei o șansă reală de a schimba traseul politic al Capitalei.

Despre susținerea pentru Anca Alexandrescu

"Anca este acum în cursa pentru Primăria Capitalei, și este foarte bine, fiind singura femeie. Trebuie să o iei la firul ierbii, să simți nu doar problema, ci nevoia de schimbare, iar Anca face asta. Ea nu are afișe, nu investește bani doar pentru a fi expusă, ci merge direct către oameni. (...) Anca este adoptată de tatăl meu, chiar dacă nu avem același sânge. Sângele apă nu se face. Tatăl meu și-a dorit să-și mărească familia, iar Anca să facă parte din ea. Eu o respect."

Despre suveranism

"A fi suveranist înseamnă să îți dorești ca țara ta să ia decizii pentru cetățenii ei. Cred în unitate, cred în suveranitate și știu că doar un stat suveran va avea capacitatea să facă binele cetățenilor, nu în defavoarea lor."

În ediția specială, în cadrul căreia a răspuns întrebărilor Inielei Arcanu, Alexandra Păcuraru a povestit și despre cum au încercat să o manipuleze mai mulți politicieni în timpul campaniei prezidențiale.

Despre George Becali

"Cea mai mare dezamăgire a fost Gigi Becali. Aveam o relație de mulți ani, vorbeam la telefon, mergeam la mănăstiri. M-am lăsat manipulată de cuvintele lui și de informările toxice pe care le transmitea. A încercat să îmi dezbine familia. În acel moment m-a amenințat, dar eu am tăcut din respect."

Despre Victor Ponta

"L-am cercetat și am crezut că poate genera o schimbare în bine. Dacă l-aș vedea alături de George Simion și Călin Georgescu, poate ne-ar arăta că își dorește o schimbare. Tot pe acest val a candidat și Victor."