PRINCIPALELE DECLARAȚII ALE ALEXANDREI PĂCURARU

"Am făcut pace cu Anca Alexandrescu, este parte a familiei mele"

Eu cu Anca am făcut pace, spre supărarea și frământarea altora. Anca este adoptată de tatăl meu și chiar dacă nu avea același sânge, eu o respect. Și mai respect că avem curaj să ne dăm mâna și să fim aceeași familie puternică, așa cum este și la Realitatea Plus. Chiar dacă am lipsit mult timp, tot o familie suntem.

Despre Victor Ponta și manevrele sale

Acum înțeleg că cei care sunt subordonați unor interese străine doresc să aibă puterea în stat.

ÎNTREBARE: Și Victor Ponta?

Da. Și Victor Ponta. Eu l-am cercetat și am crezut că poate genera o schimbare în bine. Dacă l-aș vedea alături de Călin Georgescu și George Simion, poate că Victor ne-ar arăta, prin faptele sale, că își dorește într-adevăr o schimbare, pentru că în timpul campaniei tot despre suveranitate vorbeam. Tot pe acest val a candidat și Victor, și mulți au crezut că a fost o victimă a sistemului și va face o alianță cu Călin Georgescu și George Simion.

ÎNTREBARE: Victor Ponta a fost cel care te-a împins să te duci la acel podcast care a stârnit atâtea polemici?

Da, el mi-a recomandat. Mi-am dat seama doar la câteva ore după ce am văzut că se publică doar acel fragment pe alte posturi TV și se rulează ore în șir, pentru a crea o emoție negativă. Victor Ponta mi-a recomandat și eu l-am crezut, dar nu m-a împins cu forța.

Despre atacurile nedrepte la adresa tatălui ei, Maricel Păcuraru

Tatăl meu, timp de 19 ani, a fost etichetat drept pușcăriaș. El nu a suferit atât de mult, pentru că știa că, la un moment dat, lucrurile se vor lămuri, dar pe noi ne-a marcat foarte mult. Nu știți, în toți acești 19 ani, cu ce fel de sentimente ne-am confruntat, sentimente care ne măcinau. Primul meu copil, a mers la penitenciar să-și cunoască bunicul.

Acum, cei care etichetează și pun în continuare burtiere cu "Maricel Păcuraru, pușcăriaș” nu știu că fapta pentru care a fost încarcerat nu există.

Despre amploarea curentului suveranist și popularitate de care se bucură

Mă așteptam să ia o asemenea amploare curentul suveranist. (...) Simt și am văzut-o pe pielea mea, făcând campanie când am candidat la firul ierbii, că românii s-au săturat să muncească doar ca să plătească taxe și impozite. (...) Doar că problema noastră a fost că ne-am lăsat dezbinați. Cei care ne dezbină, ne conduc.

Când vom înțelege că e bine să ne spunem ceea ce avem de spus, dar că toți trebuie să ne unim la aceeași masă rotundă, să avem un singur curent suveranist, abia atunci vom reuși. Pentru că nu ai cum, tu, care ești dornic de schimbare, ca suveranist, om care dorește să fie stăpân pe picioarele lui, mândru că este român și își exercită dreptul de a-și alege el conducătorul, să te supui altor interese externe. Nu trebuie să lăsăm pe alții să ne aleagă conducătorii. Ne dorim ca societatea noastră să aibă puterea supremă, care vine prin exercitarea dreptului nostru. Nu să ne subordonăm: „Domnule Bruxelles, ce trebuie să facem? Doamnă Ursula, ce trebuie să facem?” Nu. Noi trebuie să ne uităm de fiecare dată la român, pentru că românul ne spune de fiecare dată ce trebuie să facem. Suveranismul este întoarcerea noastră la origini.

Cea mai mare dezamăgire: George Becali

Cea mai mare dezamăgire a fost George Becali, pentru că aveam o relație de prietenie, mergeam la mănăstiri și îl stima că George, Gigi cum îi spune, a investit bani mulți și m-am lăsat influențată de spusele, de informațiile toxice pe care mi le dădea, mulți ani. Ceea ce a încercat el să facă a fost să-mi dezbine familia. Acele momente nu vor rămâne neplătite.

Eu am crezut că dorința sa de a face acte de caritate vine din sufletul lui, nu din dorința de rating. După ce m-a atacat, mi-am dat seama că el este doar o imagine pe care vrea să o lase familiei sale.

El a ieșit la televizor să se laude că „m-a adoptat”. Ceea ce a făcut cu mine a fost foarte urât, iar acum, în postul Crăciunului, ar trebui să se gândească cum ar reacționa dacă cineva, într-un moment de vulnerabilitate, i-ar crea doar 10% din suferința pe care mi-a creat-o el mie.

De ce a plecat de la Realitatea Plus?

Cei care mă știu știu că semăn cu tatăl meu. Într-un moment, am luat o decizie de a merge pe un anumit drum, tatăl meu nu a fost de acord. Acel moment cred că m-a rănit foarte mult. Acum sunt recunoscătoare că am trecut prin acele momente foarte grele pentru că mi-am dat seama că acest drum pe care mi-am dorit să merg îmi priește. Îi mulțumesc acum tatălui meu și înțeleg că a vrut să mă ferească de anumite atacuri.

Alexandra Păcuraru: Mă bucur că numărul telespectatorilor este mult mai mare și că Realitatea Plus este în casa tuturor celor din diaspora. Suveranitatea va fi instalată în România, deși mulți spun că nu va fi așa.