Mămăliga în straturi este un preparat tradițional extrem de iubit și apreciat, atât de români, cât și de străini. Pe cât de simplu e de făcut pe atât de delicios este acest tip de mâncare care ne-a adus vestea în Europa. Dacă ai rămas în pană de idei și nu știi ce să mai gătești îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de mămăliguță în straturi, cu brânză de burduf și ouă de prepeliță, nu o să regereți.