Nadeen Ayoub are o diplonă în nutriție și a fost încoronată Miss Palestina în 2022. Ea este femeia care va face istorie în noiembrie 2025, fiind prima concurentă a țării sale la acest concurs internațional.
Născută și crescută în Canada, Statele Unite și Cisiordania, ea își împarte timpul între Dubai și Ramallah.
Israelul este condamnat la nivel mondial pentru războiul din Gaza. Val de critici internaționale pentru planul de ocupare al Fâșiei Gaza
Mesajul tinerei pe rețelele de socializare
„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers. Astăzi, pășesc pe scena Miss Univers nu doar cu un titlu - ci cu un adevăr”, a spus ea într-o declarație pe Instagram.
Decizia vine pe fondul criticilor continue la adresa războiului Israelului din Gaza. Ayoub a abordat tulburările în postarea sa.
„În timp ce Palestina îndură o durere - în special în Gaza - port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”, a spus ea. „Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a cărui putere lumea trebuie să o vadă. Suntem mai mult decât suferința noastră - suntem rezistență, speranță și bătăile inimii unei patrii care trăiește prin noi.”
