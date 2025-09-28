Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București a fost scena unui incident care a dat emoții pasagerilor și autorităților aeronautice, după ce o dronă a fost observată în apropierea zonei de aterizare.

O aeronavă care venea din Londra, cu destinația București, nu a putut să aterizeze. Piloții au fost nevoiți să facă o manevră de specialitate prin care aeronava renunță la aterizare și revine într-o traiectorie de zbor. După aproximativ 30-40 de minute situația a revenit la normal iar avioanele au reușit să aterizeze pe o pistă folosită pentru decolări.

Cursele și companiile aeriene afectate

Piloții unui Airbus A330 aparținând companiei Turkish Airlines, care tocmai executa manevra de aterizare pe pista 08L, au semnalat prezența unei drone în apropierea aeroportului Otopeni, anunță Boarding Pass. Raportul transmis controlorilor de trafic aerian a declanșat imediat o serie de măsuri de precauție pentru siguranța zborurilor.

Aterizarea amânată pentru aeronava British Airways

La scurt timp, un controlor de trafic a solicitat echipajului aeronavei British Airways, care opera zborul BA886 pe ruta Londra – București, să oprească procedura de coborâre. Avionul a primit instrucțiunea de a menține altitudinea de 2.000 de picioare și de a continua să zboare în direcția pistei, până la noi ordine.

Dronă depistată în zona Aeroportului Otopeni. A fost declanşată o anchetă

Redirecționarea aterizărilor către pista 08R

În contextul măsurilor de securitate, aeronava British Airways și alte opt zboruri, printre care s-a aflat și un avion militar, au fost direcționate către pista 08R a aeroportului. Aceasta este utilizată, de regulă, pentru decolări, însă în situația creată a devenit singura opțiune disponibilă pentru aterizări.

Reluarea traficului normal după 40 de minute

Activitatea pe pista 08L a fost suspendată temporar, iar timp de aproximativ 40 de minute toate aterizările au fost mutate pe pista alternativă. Ulterior, după verificări suplimentare și clarificarea situației, avioanele au putut reveni la procedurile normale de aterizare pe pista principală.

Clarificări privind locația dronei

BoardingPass a relatat că drona raportată nu se afla pe pistele aeroportului, așa cum au indicat inițial unele surse online, ci în afara perimetrului. Potrivit informațiilor, aceasta era situată între DN1 și localitatea Buftea, fără a pătrunde în zona de siguranță a aeroportului.

Comunicatul Companiei Naționale de Aeroporturi București

„Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei.

Aeronava a aterizat în siguranță. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută.

Reamintim că operarea dronelor în zona și în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranța zborurilor și constituie faptă penală, sancționată conform legii.

Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun”, a anunțat CNAB într-un comunicat.

Incident similar, cu o săptămână în urmă

Acest incident vine la o săptămână după ce un incident tras parcă la indigo a avut loc în apropierea aeroportului Otopeni.

O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, 19 septembrie, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

"Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport", a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

"În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată", a mai transmis sursa citată.

Instituţia reaminteşte că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare.

Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

