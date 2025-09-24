Incidentul a afectat peste 100 de zboruri, pasagerii fiind nevoiți să aștepte ore în șir în aeronave, fără informații clare privind reluarea curselor.

Peste 100 de zboruri au fost suspendate

Zborurile au fost suspendate luni, 22 septembrie, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost observate în apropierea aeroportului. Toate decolările și aterizările au fost oprite timp de aproape patru ore, iar autoritățile daneze au calificat incidentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice” din istoria recentă a țării. Oficialii iau în calcul posibile legături cu incursiunile repetate ale dronelor rusești și cu alte incidente similare petrecute în Europa.

Românca a postat un videoclip în care apare blocată în aeronavă, în timp ce în fundal se aude mesajul echipajului:

„Aeroportul din Copenhaga este estimat închis aproximativ două ore până se va rezolva problema cu dronele. Vă cerem scuze pentru această neplăcere și, după aterizare, vom primi mai multe informații de la companie și de la controlul de trafic aerian.”

Perturbările au afectat nu doar aeroportul din Copenhaga, ci și alte noduri aeriene din regiune, inclusiv Oslo, provocând întârzieri și anulări pentru mii de pasageri. Aeroporturile au fost redeschise marți dimineață, 23 septembrie, după ce autoritățile au verificat zona și au luat măsurile necesare pentru siguranța zborurilor.

Poliția daneză a demarat o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele acestui atac și pentru a preveni incidente similare în viitor.