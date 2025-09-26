O cursă Qantas de la Sydney a aterizat vineri în siguranță la Auckland, Noua Zeelandă, transmite AP.

La Aeroportul din Auckland au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, însă aeronava Boeing 737 a ajuns fără probleme la destinație. Nu au fost semnalate fum în cabină sau persoane rănite.

Potrivit companiei aeriene cu sediul la Sydney, alerta – cel mai probabil falsă – a fost declanșată când zborul 141 se afla la o oră distanţă de Auckland. O verificare preliminară nu a indicat existența unui incendiu.

Avionul urmează să fie supus unei inspecții pentru a stabili cauza alarmei.