”Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

”În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, a mai transmis sursa citată.

Instituţia reaminteşte că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare.

Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.