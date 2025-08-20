Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care au informat românii despre pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii au fost sfătuiți să rămână adăpostiți.

Alerta a fost valabilă pentru zona de nord a orașului Tulcea și a avut o durată de 90 de minute. Cu toate acestea, românii aflați în zonă au mărturisit că atacul a avut o intensitate fără precedent.

Atacurile rușilor nu au încetat nici înainte și nici după întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin. Mai mult, la doar câteva ore după summitul liderilor europeni de la Casa Albă, Ucraina a fost bombardată cu 270 de drone și 10 rachete. Mai mulți oficiali au catalogat atacul drept un semn care arată că Vladimir Putin nu își dorește pace.

Aproape 32.000 de gospodării au rămas fără electricitate după explozii.

Bombardamentele au vizat elemente de infrastructură energetică și de transport.

Rușii au anunțat că una dintre ținte a fost o rafinărie de petrol care aproviziona armata ucraineană.