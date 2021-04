Situația de urgență de la Capitoliu a fost anunțată de agențiile internaționale de presă. Cel puțin o persoană a fost împușcată lângă clădirea Capitolului SUA din Washington DC, iar zona a fost blocată, transmite SkyNews.

BREAKING: At least one person has been shot near the US Capitol building in Washington DC and the area has been locked down, emergency services have said.



