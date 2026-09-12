Alertă în nord-estul României. O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava și a provocat un incendiu

O dronă s-a prăbușit sâmbătă, 12 septembrie, în județul Suceava, într-un lan de porumb din zona localității Botoșenița Mare. În urma impactului, obiectul zburător a provocat un incendiu de mici dimensiuni și a format o cavitate în sol.
Incidentul a fost confirmat de Ministerul Apărării Naționale, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unei drone care se îndrepta spre nord-estul României.
Prăbușirea dronei a avut loc la doar câteva ore după ce populația din județul Botoșani a primit un mesaj RO-Alert privind posibilitatea unor incursiuni de drone în spațiul aerian românesc.
Drona a ajuns în zona Sucevei după traversarea Ucrainei și Republicii Moldova
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat autoritățile române despre deplasarea unei drone către zona de nord-est a țării.
„Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.”
Un apel la 112 a semnalat drona în județul Botoșani
În același interval în care autoritățile monitorizau situația aeriană, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost raportată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, din județul Botoșani.
Forțele Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat acțiuni de recunoaștere pentru identificarea obiectului zburător.
„În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.
În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime.
O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației.”
Incendiul a fost de mici dimensiuni
Impactul dronei cu solul a produs un incendiu de mici dimensiuni în lanul de porumb din Botoșenița Mare. În zona în care obiectul zburător s-a prăbușit a fost identificată și o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de circa 30 de centimetri.
Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime în urma prăbușirii.
O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației și verificarea obiectului zburător prăbușit.
Alerte pentru populația din Botoșani
Înainte de identificarea dronei prăbușite în județul Suceava, locuitorii județului Botoșani au fost avertizați prin RO-Alert cu privire la posibilitatea unor incursiuni de drone în spațiul aerian românesc.
Autoritățile le-au transmis oamenilor să ia măsuri de protecție și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.
Incidentul de sâmbătă are loc după o altă alertă în aceeași regiune, marți, când cinci județe au fost vizate de avertizări privind posibilitatea prezenței unor drone. În acel context, aeroportul din Iași și-a suspendat pentru scurt timp toate zborurile.