Alertă în nord-estul României. O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava și a provocat un incendiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 17:37

O dronă s-a prăbușit sâmbătă, 12 septembrie, în județul Suceava, într-un lan de porumb din zona localității Botoșenița Mare. În urma impactului, obiectul zburător a provocat un incendiu de mici dimensiuni și a format o cavitate în sol.

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