Semințe de mac periculoase

Cea mai mare parte a avertizărilor a vizat semințele de mac care prezentau niveluri ridicate de alcaloizi de opiu. Loturi provenite de la producătorii Orlando’s Maestro și Nutco au fost retrase din magazine, deoarece testele au depășit limitele admise pentru morfină și codeină.

Miere cu antibiotic interzis

ANSVSA a dispus și retragerea mierii de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache. Analizele au descoperit cloramfenicol, un antibiotic cu spectru larg, interzis în Uniunea Europeană în produsele alimentare de origine animală.

Alertă alimentară! Ouă bio, retrase de pe rafturile a două supermarketuri. Risc de Salmonella

Conserve cu corp străin

Un alt produs scos de pe piață este „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g), după ce un client a raportat prezența unui corp străin în conservă. Reprezentanții magazinelor au declarat că retragerea a fost decisă „din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă incidentul a fost un caz izolat.

Recomandările autorităților

ANSVSA sfătuiește consumatorii să nu consume produsele vizate și să le returneze în magazine, chiar și fără bon fiscal, pentru a primi contravaloarea lor. Pentru verificarea permanentă a produselor retrase, autoritatea recomandă consultarea paginii oficiale, unde sunt publicate constant toate alertele alimentare active.

Alertă alimentară: salată de icre de crap retrasă de la vânzare din cauza suspiciunii de Listeria