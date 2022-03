Preşedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a ordonat, vineri, eforturi nelimitate pentru protecţia centralei nucleare Hanul de un incendiu de vegetaţie declanşat în oraşul Uljin, de pe litoral, a anunţat preşedinţia de la Seul, într-un comunicat preluat de Reuters.

South Korea's government issued a natural disaster alert after a wildfire broke out near the Hanul Nuclear Power Plant in the eastern coastal county of Uljin pic.twitter.com/bml7Eerl3d