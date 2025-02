Jucătorii de tenis prezenţi la turneul ATP 500 de la Acapulco (Nexic) s-au confruntat cu o problemă medicală, mai exact o toxiinfecţie alimentară, notează site-ul tennis.com.

Casper Ruud, Tommy Paul şi Holger Rune au fost afectaţi de această problemă în ziua în care primii capi de serie au fost eliminaţi.

Ruud, al doilea favorit şi Paul, al treilea favorit, au renunţat fiecare la intrarea în meci duupă ce au invocat probleme stomacale. Paul a fost primul care a renunţat la duelul pe care trebuia să îl aibă cu Marcos Giron.

Ruud, finalistul din 2023, şi-a explicat retragerea într-o postare făcută pe contul său de Instagram. „Îmi pare foarte rău că a trebuit să mă retrag în seara asta. Am sperat să depăşesc această boală de stomac care a apărut ieri şi am încercat tot ce am putut pentru a putea juca în seara asta, până în ultimul moment. Sper să revin mai puternic în câteva zile şi să revin aici în Mexic anul viitor. Mulţumesc pentru moment, Acapulco”, a scris Ruud.

La rândul său, Rune, cap de serie patru, şi-a exprimat frustrarea faţă de situaţia cu care s-a conmfruntat. „Furios şi atât de trist în acelaşi timp. A avut o toxiinfecţie alimentară şi nu a putut juca astăzi. Unul dintre locurile mele preferate este Mexic şi iubesc acest turneu. Categoric nu aşa am vrut să se termine”, a scris Rune pe contul său de social media, după ce s-a retras când era condus cu 3-0 de americanul Brandon Nakashima.