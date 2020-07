Alertă de COVID-19 la Dacia Mioveni! Aproape 100 de angajați, infectați

Într-un comunicat, grupul Renault a anunțat că activitățile pe platforma industrială continuă normal, fără a fi afectată fabricația.

„Din păcate, avem angajați confirmați pozitiv cu virusul COVID - 19 sau suspecți care se află în izolare. De la reluarea activității, în acord cu autoritățile sanitare și cu sindicatul, am aplicat măsuri de protecție stricte și am vegheat ca acestea să fie respectate de către toți angajații.Pentru protejarea sănătății angajaților noștri și pentru buna desfășurare a activității, aplicăm cu strictețe toate măsurile de prevenție necesare. În plus, adoptarea unui comportament responsabil atât la locul de muncă, precum și în timpul liber, ne va permite tuturor să menținem situația sub control”, se arată în comunicatul de presă.

Producţia de maşini în uzinele Dacia de la Mioveni a fost întreruptă în martie, în contextul epidemiei, și reluată în mai. Fabrica Dacia are peste 13.000 de angajați.