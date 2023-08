Prin testul de mai jos, ai ocazia să descoperi mesajul special al Arhanghelului tău. Tot ce trebuie să faci este să alegi una dintre cele trei imagini cu arhangheli, cea care te atrage cel mai mult. Fă această alegere spontan, nu sta prea mult pe gânduri și lasă-te ghidat de intuiția ta. Află ce mesaj divin îți este destinat și cum te poate ajuta să îți atingi scopurile și să îți îndeplinești misiunea pe Pământ.

Arhanghelul Chamuel – NU te mai teme!

Arhanghelul Chamuel a venit sa-ti spuna ca nu mai trebuie sa te temi, sa nu-ti fie frica de suferinta pentru ca ea te face mai puternic. Sa nu te temi de plans, pentru ca el iti curata sufletul. Accepta provocarile pentru ca ele te vor face mai bun. Accepta singuratatea pentru ca, in realitate, nu esti niciodata singur.

Arhangelul Jofiel – Bucura-te!

Arhangelul Jofiel vine sa-ti reaminteasca faptul ca oamenii fericiti si de succes sunt cei care se ridica de fiecare data cand cad, se scutura, se vindeca si merg mai departe cu determinarea de a-si gasi fericirea, implinirea si prosperitatea. Provocarea este sa intelegi ca usile nu se lasa intredeschise, scrie Sfatul Parintilor. Ori le deschizi complet, ori le inchizi complet. Pe usile intredeschise intra doar jumatate de fericire.

Arhanghelul Gabriel – Schimba-te!

Arhanghelul Gabriel a venit sa te anunte ca nefericirea nu este eterna. Zilele rele trec si zile bune vor veni. Nimic nu este pentru totdeauna. Lucrurile se schimba, evolueaza, se transforma. Iar tu trebuie sa te schimbi odata cu ele. Gaseste puterea in interiorul tau, fa lucrurile cu entuziasm, incarca-te cu energia care iti permite sa iti transformi visele in realitate. Transforma toate experientele trecute in motive de bucurie.

