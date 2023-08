Se spune ca fericirea vine din lucruri mici. Cu toate astea, zi de zi gasim mai multe motive sa ne plangem, sa fim tristi si nemultumiti, decat sa zambim. Ne complacem in situatii sau relatii care nu ni se potrivesc, lasam sa treaca prea multe de la noi si suferim, nu ne facem timp pentru lucrurile care ne aduc energie si bucurie.

Toate astea ne afecteaza mai mult sau mai putin (si) in functie de zodie. Iată ce sa alungi si ce sa aduci in viata ta ca sa dai uitarii nefericirea, în funcție de zodie:

Berbec

Niciodata nu vei fi fericita alaturi de un partener mediocru, intr-o relatie blazata, cu un serviciu unde esti doar una din multime... Cauta in permanenta ceva care sa te motiveze, sa te incite si sa te determine sa-ti depasesti limitele. Ai nevoie sa iesi in evidenta ca de aer. Incearca un sport nou, apuca-te de dans, gaseste-ti un hobby si fa-te remarcata – laudele sunt combustibilul tau! In orice caz, iesi din rutina!

Taur

Iti place confortul, iar pentru asta muncesti mai mult decat poti duce, de unde se aduna oboseala, dezamagiri si frustrari. E foarte important sa petreci timp cu tine insati, sa citesti, sa asculti muzica, sa te uiti la serialele preferate. Rezerva-ti macar o ora in fiecare zi pentru activitati deconectante! In relatii ai nevoie de independenta, asadar daca partenerul te tine ca-ntr-o colivie, poate e timpul sa-ti iei zborul...

Gemeni

Daca existenta ta de zi cu zi a devenit previzibila si plictisitoare, de ce ce sa te complaci? Fa tot posibilul sa-ti dinamizezi viata sociala, sa cunosti oameni noi sau sa petreci mai mult timp cu prietenii pe care-i a deja. Intotdeauna te binedispune sa-i inveselesti pe ceilalti si sa te bucuri de bucuria lor. Viziteaza locuri in care n-ai mai fost, mananca in restaurante cu specific surprinzator, descopera noi genuri muzicale!

Rac

Se tie, pentru raci nimic nu conteaza mai mult decat relatia cu familia si prietenii. Esti fericita de fiecare data cand talentul tau de sfatuitor face problemele cuiva sa dispara ca prin minune. Ai grija, nu te implica prea tare si nu incerca sa controlezi chiar tot, altfel te incarci cu grijile fiecaruia si nu-ti faci niciun bine! Ai nevoie la randul tau de atentie, afectiune si rasfat. Daca nu le primesti, invata sa le ceri!

Leu

Rolul de lider i creativitatea iti aduc cele mai mari satisfactii. Ai spontaneitatea in sange, iti place sa surprinzi, sa impresionezi si reactiile pozitive te fac fericit. Participa la spectacole, evenimente mondene, mergi in parcuri de distractie, la petreceri, la o sala de sport, ajuta-i pe ceilalti, ca sa te simti util si puternic. Nu ramane in acelasi loc prea mult timp, decat daca iubesti cu adevarat ceea ce faci acolo!

Fecioara

Criticismul exagerat si obsesia pentru perfectiune sunt cele doua obstacole care stau in calea fericirii tale. Bucura-te din cand in cand de o pauza, detaseaza-te, nu mai lua atat de in serios fiecare lucru. Cand devii stresata si anxioasa, nu incerca sa treci singura peste pasa proasta, fii deschisa si spune-ti pasul apropiatilor tai. Cel mai bine te simti cand oamenii isi arata dragostea si aprecierea fata de tine.

Balanta

Curiozitatea ta poate fi un lucru bun, atata timp cat nu te face indecisa si instabila, tot impingandu-te sa sari de la o pasiune la alta. Chiar daca nu ti-e usor sa-ti concentrezi toata energia si eforturile într-o directie, cateodata e necesar sa o faci, ca sa obtii rezultate satisf c toare. Inconjoara-te cu oameni care te inspira si te motiveaza! In relatii foarte importanta este armonia, dar nu lasa prea mult de la tine doar de dragul ei!

Scorpion

Ai nevoie de libertate pe toate planurile i de timp investit zi de zi in pasiunile tale. Succesul in dragoste este pentru tine mult mai important decat pentru alte zodii, fara el nu poti fi fericita.

Sensibilitatea, posesivitatea si gelozia excesiva iti pot aduce necazuri. O mica neatentie din partea partenerului poate provoca o adevarata drama. Nu cere in permanenta dovezi de iubire, invata sa te bucuri de moment si sa ierti mai usor!

Sagetator

Incerci sa vezi mereu partea plina a paharului si e foarte bine ca gandesti pozitiv, totusi prea mult optimism te poate impiedica sa-ti dai seama cand lucrurile au intrat pe un fagas gresit si chiar e cazul sa faci schimbari majore. Cultiva-ti spiritul de aventura, calatoreste, muta-te in alt oras pentru o vreme - descoperirile de tot felul te ajuta sa te simti implinit. Pentru ca ai un suflet de copil, e bine sa fie mereu cineva acolo care sa te calauzeasca!

Capricorn

Pentru tine viata este o lupta continua, ai nevoie de spatiu de manifestare si de libertate. Accepta provocari noi si bucura-te de reusitele de la serviciu, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la micile bucurii ale vietii de dragul succesului profesional, scrie Kudika. Nu e imposibil sa le ai pe amandoua! Ca sa inlaturi gandurile negre, inconjoara-te de oameni veseli si exploateaza-ti la maximum simtul umorului!

Varsator

Viata ta sociala extrem de activa ii poate intimida pe ceilalti si la un moment dat te poate obosi si pe tine, daca te implici in prea multe cauze care-ti acapareaza tot timpul. Ti se pare ca relaxarea inseamna lene sau timp pierdut, dar nu-i deloc asa. Ca sa ai parte de energie si inspiratie, trebuie sa-ti reincarci bateriile chiar si... nefacand nimic. In viata intima nu ramane niciodata alaturi de un partener suspicios, care te controleaza!

Pesti

Compasiunea si sensibilitatea, nesiguranta si autoinvinovatirea te fac vulnerabila. De multe ori, sursa nefericirii tale sunt oamenii care profita de bunatatea ta si te exploateaza. Invata sa spui nu, sa ai pretentii mai mari de la ceilalti si sa astepti acelasi comportament grijuliu pe care-l oferi. In viata intima, nu lasa romantismul sa dispara si nu te complace niciodata langa un barbat care nu te rasfata si nu te apreciaza asa cum simti nevoia!

