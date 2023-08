În orice relație de iubire, compatibilitatea este un factor crucial pentru a asigura o relație sănătoasă și fericită. Cu toate acestea, uneori ne confruntăm cu situații în care nu suntem în armonie cu partenerul nostru, iar relația nu mai are speranțe de a fi salvată. În acest context, astrologia poate oferi o perspectivă interesantă asupra compatibilității în relații și, mai ales, ne poate ajuta să evităm relațiile în care nu am fi fericiti.

Berbec – Evita persoana nascuta in zodia Leu

Amandoi aveti personalitati incredibil de puternice si dominante, va place sa conduceti si sa aveti ultimul cuvant de spus. Daca esti pregatita pentru cel de-al treilea razboi mondial, s-ar putea sa fii pregatita pentru relatia tumultuoasa dintre tine si un Leu.

Taur – Evita persoana nascuta in zodia Leu

Fiind extrem de loial, ii vei arata afectiune Leului inca de la primele intalniri, iar aceasta ii va alimenta maxim ego-ul. Lucrurile pot functiona bine pentru o perioada scurta de timp, mai exact pana cand Leu va incepe sa simta influentele posesive si incapatanate ale Taurului, gandindu-se ca este sufocat si nu are libertatea de care are nevoie.

Gemeni – Evita persoana nascuta in zodia Scorpion

Esti sufletul tanar si vesel al fiecarui grup; iti place sa fii inconjurata de oameni. Chiar daca ai putea incerca sa joci dupa regulile stricte impuse de Scorpion, in cele din urma te vei simti sufocata si vei incerca sa te eliberezi si, in acelasi timp, sa iti ascunzi actiunile astfel incat sa nu il superi.

Rac – Evita persoana nascuta in zodia Berbec

Natura incredibil de sensibila a ta este alimentata de o comunicare deschisa, de dorinta de a impartasi cum te simti clipa de clipa. Acesta este opusul modului in care Berbecul traieste, el alegand sa pastreze emotiile doar pentru el si sa isi arate doar masca de persoana independenta si puternica.

Leu - Evita persoana nascuta in zodia Varsator

Poate ca aceasta asociere pare sa functioneze foarte bine la inceput, Varsatorul va simti ca se afla in umbra partenerului. Nu este vorba de faptul ca isi va dori recunoastere publica pentru toate eforturile depuse in relatie, ci doar o mica recunoastere din partea persoanei de langa el.

Fecioara - Evita persoana nascuta in zodia Capricorn

Fecioara si Capricornul isi traiesc viata pe baza ratiunii si logicii si foarte rar isi lasa inimile sa conduca. Acest lucru va favoriza o intelegere profunda intre voi, care poate fi confortabila la inceput, insa absenta emotiei va insemna ca relatia voastra este lipsita de romantism si pasiune - amandoi aveti nevoie de cineva care sa va invete sa fiti mai sensibili si sa impartasiti adevarata latura emotionala a iubirii.

Balanta - Evita persoana nsacuta in zodia Rac

Tu operezi intr-o lume ordonata si echilibrata, petrecandu-ti o mare parte din timp creand acest mediu ideal. Racul, pe de alta parte, este fix opusul tau - este emotional, exagerat, imprevizibil. Pe masura ce Racul se va deschide in fata ta, vorbind deschis despre emotiile, problemele si starile pe care le are, tu vei incerca din rasputeri sa corectezi situatia, facandu-l sa se simta vinovat ca nu traieste asa cum ar trebui.

Scorpion - Evita persoana nascuta in zodia Pesti

Intens si pasional, Scorpionul poate fi atras de bucuria si veselia unei persoane in Pesti insa, in timp diferentele fundamentale dintre cei doi vor face imposibil conexiunea la un nivel mai profund. Persoana din Pesti va simti ca Scorpionul il seaca de energia pozitiva si va incerca sa se elibereze de relatia in care se afla.

Sagetator - Evita persoana nascuta in zodia Fecioara

La inceput, aceasta relatie va fi o provocare distractiva pentru tine, ajutand Fecioara sa isi abandoneze caile super analitice si sa se relaxeze putin, Cu timpul, insa, nevoia de a indrepta in mod constant procesul de gandire si de viata al partenerului va deveni o activitate destul de frustranta. Nu va fi o despartire majora, relatia racindu-se treptat.

Capricorn - Evita persoana nascuta in zodia Balanta

Desi la inceput nevoia de echilibru pe care o are Balanta poate parea ideala pentru tine, nu va trece mult timp pana cand iti vei da seama ca acesta nu este stilul de trai pe care iti doresti sa il ai pana la sfarsitul vietii. Va veni o zi in care iti vei da seama ca iti doresti ceva complet diferit.

Varsator - Evita persoana nascuta in zodia Taur

Spirit liber, cu o inima deschisa si pregatita sa ofere iubire, ai nevoie de o viata incarcata de emotie si de aventura. Taurul, insa, prefera rutina, linistea si pacea, scrie Kudika. Poate ca aceasta stabilitate a partenerului poate fi atractiva si interesanta la inceput, in timp vei incepe sa te simti sufocata si restrictionata.

Pesti - Evita persoana nascuta in zodia Gemeni

Esti o persoana visatoare, romantica, in cautarea relatiei perfecte, de basm. Un partener din zodia Gemeni poate parea perfect la inceput, insa in timp vei reusi sa ii vezi si cealalta parte, complet diferita de cea pe care ai cunoscut-o pana acum. Si nu vei fi cea mai fericita cand iti vei da seama ca nu va potriviti deloc.

