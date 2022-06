Filmări dramatice au fost publicate pe Telegram. În imagini se vede momentul în care colonelul rus se prăbușește cu elicopterul său Mi-35 după ce este lovit de o rachetă ucraineană. În urma exploziei se văd flăcările ca o minge de foc și fumul negru, potrivit DailyMail.

Gundorov a fost lovit lângă Volnovakha, în Donbas, în timp ce se afla într-un elicopter militar de asalt. Aeronava a fost lovită de o rachetă sol-aer portabilă. După atac, elicopterul a zburat mai departe, s-a rotit deasupra unei fâșii înguste de pădure, după care s-a prăbușit explodând pe un câmp.

Este vorba de locotenent-colonelul Serghei Gundorov, în vârstă de 51 de ani. Era căsătorit și avea doi băieți.

⚡️Lieutenant Colonel Гундоров Сергей Валентинович (Gundorov Sergei Valentinovich), 1st class pilot, was killed in the sky near Volnovakha, Ukraine on 16. June 2022.https://t.co/2LRUgCILpY pic.twitter.com/o4h3bHbW1n