Percheziții în trei județe, în cadrul operațiunii „JUPITER”

Anchetatorii au efectuat cinci percheziții în București, Mehedinți și Ilfov, vizând două societăți comerciale și locuințele celor suspectați. Dosarul penal este instrumentat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române.

Operațiunea s-a derulat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor de la serviciile de investigare a criminalității economice din Ilfov și București.

Cum funcționa schema frauduloasă

Potrivit anchetei, doi bărbați, de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, toți din Strehaia, ar fi pus la punct un mecanism elaborat pentru a obține sume importante de bani din sistemul de returnare a ambalajelor.

În calitate de administratori și reprezentanți ai a două firme de alimentație publică, aceștia ar fi încheiat contracte cu o companie care gestionează sistemul SGR, pretinzând că desfășoară o activitate reală de colectare a ambalajelor.

După semnarea contractelor, suspecții ar fi intervenit asupra echipamentelor automate de colectare (RVM), dezactivând sistemul de compactare a ambalajelor. În acest fel, aceleași PET-uri, doze și sticle puteau fi introduse de mai multe ori în aparat, generând repetat plata garanției și a tarifului de gestionare.

Prejudiciul estimat: peste 1.097.000 de lei, echivalentul a aproximativ 220.000 de euro.

Documente contabile false și operațiuni fictive

Pentru a ascunde urmele fraudei, membrii grupului ar fi întocmit documente contabile falsificate, care reflectau tranzacții și activități comerciale inexistente. Scopul – evitarea plății obligațiilor fiscale și conferirea unei aparențe de legalitate operațiunilor din sistem.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente, echipamente electronice și alte probe relevante pentru anchetă.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului circuit financiar al banilor obținuți ilegal.