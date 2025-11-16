Poliția Județeană Galați a fost alertată duminică dimineață, la ora 06:03, prin 112, de un bărbat de 27 de ani, care și-a găsit concubina de 17 ani (din Tecuci) în stare de inconștiență într-un apartament din cartierul Țiglina 1. Echipajul SMURD sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, dar, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei.

În același imobil, polițiștii au găsit un bărbat de 26 de ani care prezenta urme grave de violență (înjunghiere) și care a fost transportat de urgență la spital, fiind în stare gravă. Acesta este suspectul de crimă.

Conform unor surse citate de presa locală, agresiunea ar fi avut loc în contextul în care adolescenta ar fi practicat prostituția și ar fi fost strangulată de un client (tânărul de 26 de ani) în urma unui conflict legat de bani sau de încercarea acestuia de a-i fura geanta. Suspectul a fost, ulterior, înjunghiat de concubinul fetei, cel care a și alertat autoritățile.

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Investigații Criminale Galați. A fost deschis un dosar penal sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, fiind investigate infracțiunile de omor și loviri și alte violențe, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragicul eveniment.