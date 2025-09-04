"Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgență în cursul nopții (de marți spre miercuri n.r.). La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat', a declarat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență, Cristina Bălău.

Băiatul a căzut marți seara de pe o trotinetă electrică, pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu.

Din informațiile obținute de anchetatori, adolescentul s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil.

Echipajul medical sosit la fața locului a găsit băiatul cu traumatism cranio-cerebral grav și multiple julituri la nivelul membrelor și al toracelui.

Inițial, copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, după care a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, la Neurochirurgie.

Incidentul vine la scurt timp după ce un băiat de 8 ani din localitatea Broscoșești, județul Vaslui, a ajuns în stare gravă la spital, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Băiatul a fost descoperit inconștient, pe marginea drumului, de un trecător care a sunat imediat la 112.