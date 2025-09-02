„La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice”, au precizat procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2, într-un comunicat.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere din intersecția unde s-a produs accidentul au surprins momentul în care tânărul, care se deplasa cu viteză, a lovit în plin una din cele trei persoane care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni.

Odată cu trimiterea în judecată, procurorii au dispus măsura controlului judiciar timp de 60 de zile pe numele bărbatului.

„În acest context atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, subliniază Parchetul.

Potrivit unui bilanț făcut de Ministerul de Interne, în perioada 30 iunie 2021-30 iunie 2024, au fost aproape 400 de accidente grave cu trotinete electrice în România. Mai exact, s-au înregistrat: 396 de accidente grave, 24 de persoane care și-au pierdut viața și 374 de persoane grav rănite.