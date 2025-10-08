Potrivit studiului, o singură doză de băutură carbogazoasă dietetică consumată zilnic poate crește riscul de steatoză hepatică metabolică (MASLD) cu până la 60%. Această boală, cunoscută popular drept „ficat gras”, are consecințe serioase asupra sănătății și tinde să devină o epidemie globală.

Ficatul gras, o problemă globală care lovește una din trei persoane

Afecțiunea numită medical MASLD (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease) apare atunci când în ficat se acumulează grăsime fără o cauză legată de consumul de alcool. La început, boala nu prezintă simptome evidente, însă în timp poate evolua către forme severe, precum fibroză, ciroză sau chiar cancer hepatic.

În ultimele trei decenii, incidența acestei boli a crescut considerabil în întreaga lume. Aproximativ 30% din populația globală prezintă semne de steatoză hepatică, iar în Europa prevalența este de aproape 28%, conform datelor Asociației Europene pentru Studiul Ficatului (EASL). România nu face excepție: cercetările bazate pe elastografie arată că una din cinci persoane adulte fără boli hepatice diagnosticate are deja depuneri de grăsime la nivelul ficatului. Aceste cifre reflectă impactul direct al alimentației moderne, pline de produse ultraprocesate și băuturi industriale.

Rezultate care schimbă tot: băuturile dietetice pot fi mai dăunătoare decât cele cu zahăr

Echipa de cercetători de la Universitatea Soochow din China a analizat datele a 123.788 de persoane din baza britanică UK Biobank. Participanții au fost monitorizați mai mult de zece ani, pentru a observa efectele consumului de sucuri asupra sănătății hepatice.

Rezultatele au fost neașteptate: o singură doză zilnică de băutură carbogazoasă dietetică a fost asociată cu o creștere de 60% a riscului de MASLD, în timp ce sucurile cu zahăr au crescut acest risc cu 50% comparativ cu persoanele care nu consumau deloc astfel de produse. Mai mult, consumatorii de băuturi dietetice au prezentat o mortalitate mai ridicată din cauza bolilor hepatice — o corelație care nu s-a observat la cei care preferau sucurile obișnuite.

„Băuturile îndulcite cu zahăr duc la creșteri rapide ale glicemiei și ale insulinei, favorizează creșterea în greutate și ridică nivelul acidului uric — toți factori care contribuie la depunerea de grăsime în ficat”, explică dr. Lihe Liu, coordonatorul studiului.

„În schimb, băuturile dietetice modifică microbiomul intestinal, afectează senzația de sațietate și mențin pofta de dulce. Chiar și fără calorii, pot stimula secreția de insulină și pot încuraja comportamente alimentare care duc, indirect, la acumularea de grăsime hepatică,” a adăugat cercetătoarea.

O capcană metabolică ascunsă sub eticheta „zero calorii”

Specialiștii în gastroenterologie avertizează că îndulcitorii artificiali nu sunt inofensivi. Aceștia pot tulbura comunicarea naturală dintre creier și sistemul digestiv, făcând organismul să creadă că urmează să primească energie. În realitate, acest dezechilibru poate provoca dereglări ale metabolismului glucozei și întreține dependența de gustul dulce, chiar și în absența zahărului propriu-zis.

Potrivit dr. Sajid Jalil, profesor asociat la Universitatea Stanford, valoarea acestui studiu este una considerabilă: „Numărul mare de participanți, durata îndelungată de urmărire și metodele valide de diagnostic oferă un nivel ridicat de încredere în rezultate”.

Totuși, există și voci prudente în interpretare. Dr. Matthew Kappus, de la Universitatea Duke, subliniază că „Chiar dacă legătura pare logică, nu putem exclude influența altor factori de stil de viață. Persoanele care aleg sucuri dietetice pot avea alte obiceiuri care afectează ficatul”.

Apa, singura alegere sigură pentru sănătatea ficatului

Analiza echipei de la Soochow a arătat că înlocuirea băuturilor îndulcite — fie cu zahăr, fie cu îndulcitori artificiali — cu apă a redus riscul de steatoză hepatică cu 12–15%.

„Apa rămâne cea mai bună opțiune pentru hidratare. Nu influențează metabolismul, nu perturbă apetitul și ajută la menținerea funcției hepatice”, a declarat dr. A. Sidney Barritt IV, director al departamentului de hepatologie de la Universitatea din Carolina de Nord.

Cercetătorii chinezi intenționează să continue studiile prin analize genetice și monitorizări extinse, pentru a înțelege mai clar cum interacționează îndulcitorii artificiali cu microbiomul intestinal și metabolismul hepatic.

„Descoperirile noastre contestă ideea că băuturile dietetice sunt inofensive. Fie că vorbim despre zahăr sau despre îndulcitori artificiali, ambele tipuri de produse pot dăuna grav sănătății ficatului”, a conchis dr. Liu.

