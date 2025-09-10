Este vorba despre paracetamol și ibuprofen.

„Toate aceste medicamente simple fără prescripție se pot dovedi fatale în doze greșite – iar unele, cum ar fi paracetamolul, chiar într-o săptămână. Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”, a declarat dr. Dean Eggitt, conform Click!.

Luate în doze mari, antiinflamatoarele precum ibuprofenul pot irita mucoasa stomacului și pot favoriza apariția ulcerului, care, netratat, poate duce la complicații grave, inclusiv peritonită. În plus, aceste medicamente pot masca simptomele unor afecțiuni serioase, întârziind diagnosticul.

Paracetamolul și pericolul pentru ficat

În cazul paracetamolului, riscul major este supradozajul, chiar și atunci când nu se depășește doza zilnică maximă, dar medicamentul este administrat excesiv timp de mai multe zile. Ficatul devine suprasolicitat, ceea ce poate provoca insuficiență hepatică ireversibilă.

„Prea des vedem pacienți care se prezintă cu icter, un semn clar al afectării ficatului, declanșat de o supradoză întârziată, cazuri în care oamenii au luat chiar și zece doze de paracetamol pe zi, timp de o săptămână, depășind doza recomandată”, a mai spus medicul.

Specialiștii recomandă administrarea acestor medicamente doar ocazional și strict conform indicațiilor, pentru a evita complicațiile grave ce pot apărea chiar și după o utilizare aparent „banală”.