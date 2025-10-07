Bruxelles-ul ia în calcul interzicerea folosirii denumirilor tradiționale asociate cărnii pentru produsele vegetale, precum „burger”, „șnițel”, „cârnați” sau „friptură”. Măsura, justificată de necesitatea unei etichetări mai clare, riscă să dea o lovitură serioasă industriei vegetariene și vegane, una dintre cele mai dinamice din ultimii ani.

Proiectul care împarte Europa în două

Textul aflat în dezbatere la Parlamentul European stabilește că termenii „steak”, „schnitzel”, „hamburger” și „sausage” vor putea fi utilizați exclusiv pentru produsele de origine animală. În cazul în care va fi adoptată, legea ar interzice folosirea acestor denumiri pentru alimentele pe bază de soia, tofu sau alte proteine vegetale. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie să primească și acordul majorității statelor membre ale Uniunii Europene.

Inițiativa a stârnit un val de reacții de la companiile din industria alimentelor vegetale, care consideră că Bruxelles-ul riscă să dea înapoi progresul făcut în direcția unei alimentații sustenabile. Printre cele mai vocale se numără Rügenwalder Mühle, unul dintre liderii europeni în producția de preparate vegane.

Rügenwalder Mühle avertizează asupra pierderilor uriașe

Compania germană atrage atenția că aplicarea noilor reguli ar putea avea consecințe economice severe. „Costurile de reambalare ar putea crește la câteva milioane de euro, iar aproximativ 60 de produse ar fi afectate direct de această legislație”, a declarat compania.

Estimările interne arată că pierderile totale s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro, în special din cauza faptului că până la 20% dintre clienți ar putea renunța la achizițiile de produse vegane, confuzi sau dezamăgiți de schimbările impuse de Bruxelles.

Planeta verde: cele mai prietenoase țări pentru vegani în 2025

Producătorii germani contestă logica interdicției

Rügenwalder Mühle consideră că decizia de a interzice folosirea denumirilor consacrate de carne pentru alimentele vegetale nu are nicio justificare reală. O purtătoare de cuvânt a companiei a explicat că aceste denumiri au devenit repere culturale și gustative pentru consumatori, ajutându-i să înțeleagă mai bine textura și aroma produsului. „‘Schnitzel’ nu este o înșelătorie pentru consumator dacă nu conține carne”, a spus ea.

Reprezentanta companiei a reamintit că în bucătăria germană există de mai bine de un secol termenul „schnitzel de țelină”, fără ca cineva să fi fost vreodată indus în eroare. „Nimeni nu s-a simțit vreodată păcălit pentru că a comandat un schnitzel de legume”, a adăugat ea.

În opinia industriei de profil, noile reguli ar complica procesul de etichetare și ar pune piedici unui sector care a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Pentru marile companii, miza nu este doar una economică, ci și de principiu.

„Europa ar trebui să încurajeze alternativa vegetală, nu să o pedepsească pentru succesul ei”, au transmis reprezentanții Rügenwalder Mühle.

Alimente care înlocuiesc cu succes carnea. Sunt ideale în zilele călduroase