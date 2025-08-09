”Viața nu e așa liberă ca în România, că poți să vorbești liber, să zici: Ăștia nu fură, să zici așa. Aici e o presiune că dacă tu vorbești liber și își dai cu părerea și părerea nu e văzută bine, ai de suferit.

Pot chiar să te și acuze și să îți ceară despăgubiri și ai dezavantaje la muncă, și în societate. Deci, e o cenzură ca să îți exprimi părerea liberă.

Germania în istorie nu e un exemplu bun de democrație și astăzi avem o democrație, dar democrația trebuie să o accepți așa cum este și cum sunt liniile principale de politică. Și dacă zici că eu nu găsesc bine sau asta nu e democrație, nu mai ești democrat, trebuie să fii atent.

Presiunea, cu discriminare, tu ești rasist, tu discriminezi oamenii și așa. Adevărul nu-l poți spune cum e că zice că tu discriminezi.

Dacă aduci migranți aici pe strada asta și eu zic că nu vreau să trăiesc așa vine și îți spune: da de ce, că și ăștia sunt oameni. E greu să îți spui părerea. Toată lumea știe că viața aici e deprimantă și grea, dar nimeni nu vrea să recunoască sau să spună public”, a declarat românul.