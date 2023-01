Diferenţa dintre cafea şi ness. Ce este ness-ul?

Multe persoane evită cafeaua ness, considerând că nu este sănătoasă. Există opinia că ness-ul este o cafea prelucrată excesiv – şi de aceea este nocivă. Însă în realitate ness-ul este doar cafea fără zaţ îngheţată, mărunţită şi deshidratată. Un proces ce nu include chimicale, E-uri şi alte trucuri industriale.

Denumirea de ness, este o denumire rămasă de pe vremea părinţilor noştri, în mod normal, ar trebui corect să spunem cafea solubilă sau instant.

Ness-ul, sau cafeaua instant, se prepară mai repede şi are acelaşi efect energizant precum cafeaua la filtru sau la ibric, deşi gustul diferă foarte mult.

Diferenţa dintre cafea şi ness. Modul de preparare

Cea mai evidentă diferenţă dintre cafea şi ness constă în modul de preparare. Ness-ul se obţine imediat, turnând pur si simplu apă fierbinte sau rece peste pudra sau granulele de ness. De aceea, ness-ul se mai numeşte şi cafea solubilă – se dizolvă complet în apă.

Se poate bea până la ultimă picătură, pentru că nu lasă în urmă zaţ sau alte reziduuri.

Cafeaua obişnuită poate fi preparată la ibric sau la filtru şi lasă în urmă cunoscutul zaţ.

Diferenţa dintre cafea şi ness. Sortimentul de cafea

O altă diferenţiere importantă este sortimentul de cafea din care provine ness-ul.

Ness-ul este obţinut de obicei dintr-un sortiment de cafea, numit cafeaua robusta, care creşte mai ales în Africa. Sortimentul are o aromă mai puternică şi este mai ieftină decât multe dintre sortimentele din care se face cafeaua obişnuită (peste 50 de sortimente mai cunoscute)

Diferenţa dintre cafea şi ness. Este mai tare cafeaua solubilă decât cafeaua măcinată?

Datele ştiinţifice resping convingerea potrivit căreia cafeaua solubilă constituie unul dintre cele mai "tari" tipuri de cafea. Dacă luăm în considerare că o cafea este considerată tare în funcţie de conţinutul cafeinei, vom constata că, în comparaţie cu alte tipuri de cafea, cafeaua solubilă conţine mai puţină cafeină per ceaşcă. De exemplu, la o cană de 250 ml de apă se recomandă maximum două linguriţe de ness. Orice depăşeşte această cantitate va avea drept urmare efecte mai puţin plăcute asupra organismului, din cauza cantităţii de cafeină. De fapt, o ceaşcă de cafea de 150 ml are aproximativ 80 mg de cafeină, spre deosebire de o ceaşcă de 150 ml de cafea solubilă, care are în jur de 50 mg de cafeină.

De vină pentru eventualele dureri în piept sau palpitaţii la inimă, mitul de la care s-a pornit că ness-ul provoacă aceste probleme de sănătate, este doar procedeul de preparare.