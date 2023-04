Incidentul s-a petrecut pe 5 aprilie, atunci când bărbatul a ajuns împreună cu fiica lui care se simțea rău la Spitalul Județean din Sibiu. Potrivit bărbatului, fiica sa ar fi stat mai bine de 10 ore în Urgența spitalului, întinsă pe un pat, fără ca cineva să îi spună cu ce probleme de sănătate se confruntă, relatează OradeSibiu.

„Știți careva pe directorul Spitalului de Urgență sau cine se ocupă de UPU? (...) Aici stă fiica mea de azi dimineață. Îi era foarte rău. Am fost ieri la medicul de familie, iar el n-a știut ce să îi facă și ne-a zis să mergem la Urgență. De azi dimineață stăm aici, vă închipuiți că copila mea de ieri nu a mâncat, nu a fost la WC, stă întinsă pe pat și mi-a spus că nu i-au făcut absolut nimic. I-au luat niște sânge. Am venit după 4 ore, am venit după 6 ore, am venit după 8 ore, sunt deja peste 10 ore de când stă și nu i se spune nimic. Nici că are ceva, nici că nu are, absolut nimic", a spus tatăl fetei.

"Acum o iau pe fiica mea pe semnătură, a leșinat deja o dată, pentru că nemâncată fiind de 24 de ore, fiind slăbită, când i-au luat sângele a leșinat și i-au pus o perfuzie și stă așa. Există vreun director responsabil pentru toată mizeria care e la Spitalul Județean? Există vreun singur personaj să poți vorbi cu el? Asistenta e ca doiul în cărți și n-ai cu cine să vorbești. Ce să facă dacă e atât de praf și dezinteresată total? (...) Felul în care vorbesc, dezinteresul cu care te tratează, asta te doare mai tare. Bineînțeles că o să depun plângere.

Problema mea este că l-aș lua de gât pe unul care ia bani pentru ce se întâmplă aici. (…) Copila stă cu dureri, cu stări de vomă, se simte rău”, a afirmat bărbatul în live-ul de pe Facebook

Conducerea spitalului a transmis, într-un comunicat, că nu tolerează un astfel de comportament și că va acționa pe cale legală.

Totodată, reprezentanții spitalului au explicat detaliat cazul pacientei adusă de tatăl ei la UPU Sibiu. Potrivit acestora, fata a ajuns pe picioare la Urgențe, având dureri de cap, tuse și febră, simptome vechi de două săptămâni. La mai puțin de 15 minute de când a ajuns la spital, ea fost preluată de personalul medical pentru consult. Investigațiile medicale durează, astfel că fata a fost nevoită să petreacă câteva ore în spital.

„Orice persoană cu o minimă cultură sanitară știe că investigațiile medicale durează. Medicina nu este magie, nu poți intra bolnav pe o ușă și ieși vindecat după câteva minute pe alta. Nu există un buton pe care să apeși iar analizele medicale să fie disponibile în timp real. Investigațiile și tratamentul necesită timp. Iar în Unitatea de Primiri Urgențe sunt mai mulți pacienți simultan. Unii cu afecțiuni extrem de grave, care se află poate, la granița dintre viață și moarte. Nu era cazul pacientei Y care s-a aflat permanent sub monitorizare, fără a avea o situație medicală amenințătoare de viață”, se arată în comunicatul remis de SCJU Sibiu.

Spitalul va verifica și modul de relaționare și transmitere a informațiilor către pacientă și aparținător cu privire la evoluția cazului.