Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă

Să introduci activități conștiente în rutina zilnică poate fi incredibil de simplu, indiferent ce vârstă ai. Cu o mică atenție, tot ceea ce faci poate deveni o altă oportunitate pentru a trăi conștient, indiferent de vârsta pe care o ai. Activitățile conștiente redate mai jos oferă mai multe oportunități pentru a încetini ritmul de viață, pentru a fi prezentă și mai centrată pe sine și pe împrejurimi.

Pentru adulți, listele de recunoștință sunt foarte importante atunci când vorbim despre activități conștiente. Pentru a rămâne ancorată în ceea ce faci, încearcă să trei între 3 și 5 lucruri pe listă și treptat o poți mări. Poți face acest lucru dimineață, după ce te-ai trezit, pentru a începe ziua într-un mod pozitiv.

Plimbarea meditativă poate fi exact ceea ce ai nevoie. O poți face aproape oriunde și oricât. Atunci când conduci, încearcă să faci fiecare pas într-un mod extrem de conștient. De asemenea, dacă îți dorești să faci mai multe lucruri dintr-o dată, specialiștii îți sugerează să te oprești, spun cei de la Healthline.com. Poți lua situațiile treptat și te poți ocupa de fiecare situație pe rând.

Ne află într-o perioadă extrem de dificilă din toate punctele de vedere. De aceea, specialiștii recomandă ca măcar acele momente simple să fie tratate cu o recunoștință aparte. Atunci când mănânci, ar trebui ca acest gest să fie unul cu adevărat conștient. Grădinăritul în mod conștient poate fi de asemenea de ajutor.

