Realitatea Plus

Activist: Am găsit niște cioate nemarcate în Fondul Forestier administrat de Asociația Stracoș.

Polițist: Ce calitate aveți dumneavoastră?

Activist: Sunt cetățean, sunt cetățean și am o asociație de mediu, nu trebuie să am o calitate ca să reclam niște cioate.

Încă de la primul apel telefonic făcut la Poliție, activistul se lovește de reticența dispecerului. Deși acesta sunase să reclame o tăiere ilegală de arbori, polițistul care a răspuns apelului insistă că trebuie contactat pădurarul, nu Poliția.

Polițist: Păi va trebui să vorbiți cu pădurarul, de acolo din zonă

Activist: Nu, domnule, am sunat la 112, e infracțiune, trebuie să veniți dumneavoastră aici.

Polițist: Păi de unde știți că este infracțiune? Lucrezi în domeniu sau de unde știi? Sunt ai dumneavoastră arborii ăia?

Activist: Nu sunt ai mei, sunt ai României.

Polițist: Da, mergeți la pădurarul care răspunde de pădurea de acolo.

Văzând că dispeceratul nu trimite niciun echipaj, activistul îi spune polițistului că în pădure are loc o bătaie. În cele din urmă acesta a trimis un echipaj de poliție la fața locului, dar nu înainte de a-l informa pe Tiberiu Boșutar că va fi amendat.

Polițist: Da

Activist: Domnule, ne-am luat la bătaie aici! Ne-am luat la scandal! Trimiteți Poliția! Trebuie să ne omorâm, între noi, că nu vreți voi să vă deplasați aici?

Polițist: Dacă mai abuzezi de linia de urgență o să fiți amendat!

Câteva zeci de minute mai târziu, își fac apariția polițiști, criminaliști, reprezentanți ai Ocolului Silvic, dar și un reprezentant al Gărzii Forestiere.