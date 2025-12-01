Pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră în Breaza - la sediul primăriei, în Băicoi - la Spitalul Patrick și în recipientele instalate de autorități în diferite puncte din oraș și în Câmpina - la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație.

În județul Dâmbovița, pompierii militari au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populația municipiului Moreni și către unitățile sanitare din aceeași localitate.

”Evoluția este permanent monitorizată pentru acoperirea nevoilor comunității și asigurarea transporturilor apei potabile și menajere, inclusiv cu ajutorul autospecialelor de mare capacitate dislocate de IGSU, în sprijin, din alte județe”, se menționează în comunicatul IGSU.

Potrivit reprezentanților instituției, acțiunile de sprijin sunt operaționalizate ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă, precum și a deciziilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență.

Măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local.