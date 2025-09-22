Peste zi, aceștia spală locurile de joacă pentru ca micuții să se bucure de un mediu sănătos, sigur și curat, plin de voie bună și de aventură. Atunci când aceștia ies de la școală sau vin de la grădiniță au nevoie de condițiile cele mai sigure pentru a-și petrece timpul în natură.

Iar serile și nopțile vine rândul stațiilor și refugiilor STB din sector, pentru ca lumea să se bucure de confort și de curățenie, zilnic, atunci când oamenii merg ziua la serviciu. Echipele de la Totul Verde, dotate cu tot ce trebuie, ies pe teren și intră în acțiune.

Toate aceste acțiuni se fac în paralel cu celelalte activități specifice, cum ar fi tunsul gazonului, aplicarea de fertlizanți, măturat ori strânsul de frunze uscate.