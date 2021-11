Acte de VANDALISM pe Via Transilvanica

Pe pagina de socializare a proiectului au fost publicate fotografii în care se pot vedea marcajele distruse pe porțiunea de la drumul național Herculane – Târgu Jiu, care urcă spre Ineleț.

Mai mult, s-a încercat și distrugerea unei borne.

“Noi sperăm că răspunsul are legătură cu un fel de frică de necunoscut și că Via Transilvanica va primi toate șansele necesare, să devină parte din comunitate, să fie acceptată și iubită. Pentru că atunci când unii distrug și alții reconstruiesc în mod repetat, când unii fac și alții desfac, avem o problemă”, se arată pe pagina de Facebook Via Transilvanica.



Asociaţia Tăşuleasa transmite că va repara şi reconstrui distrugerile provocate pe cel mai lung traseu de drumeţie din ţară, adesea comparat cu celebrul drum din Spania, Camino de Santiago.