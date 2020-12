Acordul istoric post-BREXIT dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, salutat de Klaus Iohannis și Florin Cîțu

„România salută Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind relațiile viitoare. Acordul va proteja interesele companiilor și cetățenilor din România - obiective-cheie în aceste tratative. Felicitări negociatorului-șef Michel Barnier și echipei sale pentru efortul susținut!”, a transmis președintele Klaus Iohannis într-un mesaj postat pe Twitter.

Romania welcomes the 🇪🇺-🇬🇧 agreed partnership on future relations. This agreement will protect the interests of 🇷🇴 companies & citizens - Romania’s key objectives during these negotiations. Congratulations to chief negotiator @MichelBarnier & his team for their huge effort!

Și premierul Florin Cîțu a salutat „istoricul acord” post-BREXIT. „Este un rezultat important în asigurarea unui parteneriat strâns între UE și Marea Britanie după 1 ianuarie 2021”, a mai notat primul ministru pe Twitter.

RO🇷🇴 welcomes the historic post-#Brexit #deal. It is an important outcome towards ensuring a close 🇪🇺-🇬🇧 partnership after January 1, 2021. Congratulations to the #EU team and many thanks to @MichelBarnier for his hard work!