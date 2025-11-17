Detaliile complete ale acordului nu au fost încă făcute publice. Conform Reuters, în cadrul unui contract pe zece ani, Kievul va primi 100 de avioane multirol Rafale de generația a patra. Unele dintre acestea ar putea fi livrate direct din stocurile Franței. În plus, armata ucraineană va beneficia de sisteme mobile de apărare aeriană SAMP/T, capabile să doboare simultan zece ținte și să intercepteze rachete balistice. Sursele Reuters menționează că modalitatea de finanțare a livrărilor franceze nu a fost încă clarificată. Negocierile privind consolidarea apărării aeriene și a capacităților de aviație ale Ucrainei s-au intensificat în ultimele săptămâni, în contextul atacurilor rusești sporite asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Experiența anterioară cu avioanele franceze

Anterior, Parisul a livrat Ucrainei avioane multirol Mirage 2000-5. Numărul exact al aeronavelor furnizate nu a fost dezvăluit, dar surse citate de La Tribune indică faptul că Franța pregătea livrarea a șase astfel de aparate armatei ucrainene. Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a declarat că avioanele sunt echipate cu cele mai recente sisteme de atac aer-sol și război electronic. În martie, Ucraina a utilizat aceste aparate pentru a-și apăra spațiul aerian.

Fiul lui Soros, alături de Macron și Edi Rama. Alexander Soros continuă linia tatălui său și se implică în afaceri internaționale

Planul de livrare al Rafale

Potrivit Novini.LIVE, majoritatea noilor avioane Rafale vor ajunge în Ucraina în termen de trei ani, chiar dacă Franța a accelerat ritmul de producție al aparatelor de luptă. Aceste livrări fac parte dintr-un efort mai amplu de întărire a apărării aeriene a Ucrainei și de modernizare a forțelor sale aeriene, în contextul conflictului în curs și a presiunilor militare externe.

Sisteme integrate și drone

Pe lângă avioanele multirol, acordul include și livrări de drone și sisteme de apărare aeriană integrate, care vor permite Ucrainei să își diversifice capacitățile defensive și să își protejeze mai eficient teritoriul. Planurile exacte de distribuire și integrare a echipamentului urmează să fie comunicate pe măsură ce programul de livrări va avansa.

Război în Ucraina, ziua 1363. Atac masiv cu rachete rusești asupra regiunii Harkov: trei morţi şi zece răniţi - LIVE TEXT