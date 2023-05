Accidentul in care au fost implicate motocicletele s-a produs pe un drum din comuna Ciuperceni. Ambii motocicliști au ajuns la spital. Unul dintre ei este un băiat de 14 ani, care nu are permis de conducere neavând vârsta legală. În plus, potrivit Poliției, niciuna dintre motociclete nu era înscrisă în circulaţie.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Biroului Rutier, care au stabilit că un bărbat de 39 de ani, din comuna Ciuperceni şi un minor de 14 ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conduceau două motociclete, din sensuri diferite, pe strada Văianu, din comuna Ciuperceni, au pierdut controlul vehiculelor şi au intrat în coliziune. În urma impactului, cei doi conducători au fost răniţi, aceştia fiind transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, informează IPJ Gorj, potrivit gorjonline.ro.

Cele două motociclete erau neînmatriculate, iar copilul de 14 ani nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, au anunțat polițiștii după verificări.

A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul neînmatriculat, de către o persoană care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.