La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

”În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau șapte persoane. Toate persoanele s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Două femei cu vârsta de 26 de ani și doi copii cu vârsta de șapte, respectiv nouă ani, au necesitat îngrijiri medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa.

Persoanele rănite au fost asistate medical de echipajele SMURD Terapie Intensivă Mobilă și SAJ iar apoi au fost transportate la Centrul de Primiri Urgențe Roman.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.