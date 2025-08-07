Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația EUROPA, APTE2002, FNCOTR, FNPTTR, COMROM, CNTR, FNSSR cer Guvernului și Parlamentului „să demită urgent conducerea sectorului de asigurări din cadrul ASF și să dispună cercetarea trasabilității sumelor încasate de firmele de asigurări și verificarea cartelului care stațilește prețul RCA”.

De asemenea, patronatele din transporturi solicită Consiliului Concurenței „să demareze urgent verificarea unor foarte probabile înțelegeri din piața RCA, care au avut loc în perioada 2021-2025”. „Trebuie să fie verificat dosarul prețurilor de transfer din piața de asigurări din România. Avem informații care arată că sub protecția ASF, asigurată de vicepreședintele Sorin Cristinel Mititelu, polițele RCA s-au scumpit cu 40% în ultimele 12 luni și cu 20% în ultimile 2 luni, fără nicio justificare tehnică”.

„Scumpirile nu afectează doar camioanele, ci majoritatea celor 8 milioane de asigurați din România, din care peste 90% sunt în clase de bonus până la B8 și nu au avut înregistrată nicio daună în ultimii 5-10 ani. Pentru cele 50.000 de camioane care sunt asigurate prin alocare BAAR către asigurători, creșterea cu 2.000 de lei pentru o poliță înseamnă un plus de 100 de milioane de lei pe an, încasat fără justificare reală. În perioada 2012-2016, a existat o înțelegere în piața de asigurări RCA, 9 firme de asigurări fiind sancționate cu 53 de milioane de euro pentru înțelegeri de tip cartel, care au condus la majorarea artificială a prețurilor la RCA. În ultimii 4 ani, prețul polițelor RCA s-a triplat, iar Consiliul Concurenței se preface că nu există nicio problemă în evoluția acestor creșteri de preț”, precizează Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Paronatele mai spun că „Guvernul României, DNA, SRI, toți acești factori de decizie poartă o responsabilitate penală, morală și istorică”, iar „Românii au fost abandonați, iar companiile străine au fost protejate chiar de instituțiile statului român, România ajungând la un deficit uriaș, în timp ce companiile străine au marcat profituri istorice. „Contrar informațiilor false vehiculate de asociația firmelor de asigurări (ai căror membri au fost sancționați cu 53 de milioane de euro pentru intelegeri de tip cartel pentru majorarea artificială a prețurilor la RCA), frecvența daunei în România este în continuă scădere. Dar UNSAR transmite informații false, doar pentru a justifica creșterile de preț ale RCA”, potrivit comunicatului.

„Conform informațiilor publicate de ASF, frecvența daunei în anul 2024 a fost de 4,9% și nu de 5,3% cum susține asociația firmelor de asigurări. România înregistrează cea mai scăzută frecvență a daunei din ultimii 35 de ani, aceasta fiind în anul 2021 de 6%, iar în anul 2024, aceasta a ajuns la 4,9%. Cum este posibil ca după o lună de la încetarea plafonării prețurilor la RCA, aceleași camioane, fără accidente, să fie taxate cu 11.000 de lei/RCA? Este vorba despre camioane care în urmă cu o lună erau asigurate cu 9.000 de lei. Sigur, Consiliul Concurenței, ca alte instituții compromise din România, susține că nu este nicio problemă în piața RCA, la fel cum a susținut și în anul 2016, când a fost realmente forțat de Guvernul României de atunci să înceapă o investigație în piața RCA, soldată cu amenzi de 53 milioane de euro pentru înțelegeri de tip cartel”, subliniază președintele COTAR.

În acest context, COTAR solicită „intervenția imediată a autorităților, pentru:

1. Anchetă penală DNA și DIICOT privind falimentele RCA, creșterile nejustificate, evaziunea fiscală, externalizarea profiturilor asiguratorilor și fondurile ilegale operate și obținute de firmele de asigurări din banii românilor.

2. Anchetă parlamentară completă asupra activității ASF și BAAR.

3. Demiterea imediată a vicepreședintelui ASF, Sorin Cristinel Mititelu.

4. Verificarea prețurilor de transfer ale companiilor de asigurări din România.

5. Controale efectuate de Consiliul Concurenței și ANPC, privind posibile înțelegeri între asigurători pentru majorarea artificială a tarifelor RCA, inclusiv pentru clienții aflați în clasa de asigurare B8 care nu au înregistrat niciun fel accident.

6. Stoparea de îndată a controalelor abuzive ANAF asupra firmelor românești, în timp ce marile companii de asigurări sunt lăsate să scoată profitul din țară fără opreliști.

7. Înființarea unei societăți de asigurări (CEC) cu capital românesc, promisă de peste 5 ani de PSD și PNL și abandonată complet”.

Potrivit comunicatului, „dacă Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și Parlamentul României, condus de Sorin Grindeanu (Camera Deputaților) și Mircea Abrudean (Senat), nu acționează urgent, cu demiteri, cu anchetă parlamentară, cu sesizări penale și cu un plan concret de reformă RCA, transportatorii se vor alătura acțiunilor de protest din această toamnă”.

„Vrem curățenie generală în piața de asigurări, iar asta se poate realiza exclusiv cu oameni 100% noi în sectorul de asigurări din cadrul ASF. COTAR va mobiliza legal zeci de mii de oameni în stradă, la fel ca în 2016! Vom protesta în fața Parlamentului, a Guvernului, a ASF, a BAAR și a tuturor instituțiilor care au permis acest jaf legalizat, numit RCA”, conchid reprezenanții COTAR.