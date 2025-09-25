Accident rutier grav în județul Suceava. Trei persoane rănite, una descarcerată, după ce două mașini s-au lovit frontal- VIDEO

Accident rutier grav în județul Suceava. FOTO: Newsbucovina
Accident rutier grav în județul Suceava. FOTO: Newsbucovina

Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineață, în localitatea suceveană Pătrăuți. Trei persoane, doi adulți și un copil, au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit frontal. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, unul dintre adulți a rămas încarcerat într-unul dintre vehicule, fiind necesară intervenția pompierilor militari pentru extragerea acestuia.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Toate cele trei victime sunt conștiente și cooperante, fiind preluate de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.