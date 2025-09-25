Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, unul dintre adulți a rămas încarcerat într-unul dintre vehicule, fiind necesară intervenția pompierilor militari pentru extragerea acestuia.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Toate cele trei victime sunt conștiente și cooperante, fiind preluate de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.